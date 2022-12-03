Фьюри рассказал, сколько времени готовился к поединку с Чисорой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал о своём состоянии в преддверии поединка с соотечественником Дереком Чисорой, который состоится в ночь с 3 на 4 декабря мск.

Фьюри отметил, что провёл в тренировочном лагере девять недель, не видясь с семьёй, и настроен одержать победу.

«Сейчас я нахожусь в очень хорошем положении в боксе. Я вернулся. Я голоден, работаю и оттачиваю своё мастерство. Бокс вызывает большее привыкание, чем любой наркотик, потому что ты не можешь от него отказаться.

Сейчас это больше хобби, а не бизнес или спорт. Это то, что я люблю делать. Я провёл в тренировочном лагере девять недель, всё это время находясь без семьи. Я изолирую себя от близких, держу их на расстоянии вытянутой руки и просто живу как боец. Пока ты в лагере, ты находишься в спартанском режиме. Поэтому у меня боевой настрой, чтобы выигрывать большие поединки», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом.