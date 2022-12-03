Тайсон Фьюри — Дерек Чисора: онлайн-трансляция боя начнётся примерно в 1:00 мск

В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок между непобеждённым британцем, действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.



Пройдёт мероприятие на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка. Официальный трансляции боя на территории Российской Федерации не планируется. Посмотреть бой можно на канале ESPN+. Боксёрский вечер начнётся в 23:00 мск, главный бой начнётся приблизительно в 1:00 мск.



Это третий поединок между Фьюри и Чисорой. Тайсон одержал победу единогласным решением судей в 2011 году, а спустя три года закончил поединок в свою пользу досрочно.