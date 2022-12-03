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Онлайн-трансляция боя Фьюри — Чисора начнётся примерно в 1:00 мск

Онлайн-трансляция боя Фьюри — Чисора начнётся примерно в 1:00 мск
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В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Queensberry.

В главном бою чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе 34-летний британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) проведёт третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры (33-12, 23 KO).

Предстоящий поединок станет для бойцов третьим. В июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.

Официальной трансляции боя на территории России не планируется. Посмотреть поединок можно на канале ESPN+. Начало боксёрского вечера – в 23:00 мск. Главный бой начнётся приблизительно в 1:00 мск.

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