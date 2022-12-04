Тайсон Фьюри поцеловал Дерека Чисору после боя. Фото

В Лондоне (Великобритания) завершился боксёрский вечер, в главном бою которого чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе 34-летний британец Тайсон Фьюри проводил третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры.



Бой был завершён в десятом раунде — судья остановил поединок, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.



Сразу же после завершения поединка Фьюри подошёл к сопернику и поцеловал его. Боксёры простояли некоторое количество времени в обнимку. Фьюри улыбался.

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Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.