Тайсон Фьюри вызвал на бой Александра Усика

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика.
После победы над Дереком Чисорой Фьюри обратился к украинцу.
«Где Усик? Кролик, эй, кролик! Ты следующий, маленькая сучка. Ты следующий. 90-килограммовый маленький карлик победил бодибилдера. Ну, я не бодибилдер», — заявил Фьюри.
Напомним, Фьюри одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде — судья остановил поединок.
Этот бой стал уже третьим очным противостоянием для Фьюри и Чисоры — в июле 2011 года Фьюри нанёс Чисоре первое поражение в карьере, а спустя три года, в ноябре 2014-го, победил остановкой в десятом раунде.
Тайсон Фьюри одержал 33-ю победу в 34 поединках в карьере, ещё один его бой был завершён вничью. Дерек Чисора потерпел 13-е поражение в 45 поединках в профессиональной боксёрской карьере.
Ранее Фьюри планировал провести бой с Усиком до конца года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в бою с Энтони Джошуа.
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