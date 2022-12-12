Хамзат Чимаев сделал заявление в адрес UFC

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к руководству промоушена UFC, высказав готовность к следующему поединку.



«Я готов к любому сопернику. Дайте мне хоть кого-нибудь, UFC», — написал Чимаев.



Напомним, в последнем поединке Чимаев сражался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с другим американцем – Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев устроил стычку с бразильцем Пауло Костой в тренировочном зале UFC: