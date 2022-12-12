«Школа». Хамзат Чимаев показал архивное фото
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией школьных лет.
«Школа», — подписал фотографию Чимаев.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, последний поединок Чимаев проводил с представителем США Кевином Холландом. Хамзат одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально шведский боец чеченского происхождения должен был выйти на ринг с другим американцем – авторитетным бойцом Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Хамзата Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с бразильцем Пауло Костой:
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