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«Школа». Хамзат Чимаев показал архивное фото

«Школа». Хамзат Чимаев показал архивное фото
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией школьных лет.

«Школа», — подписал фотографию Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, последний поединок Чимаев проводил с представителем США Кевином Холландом. Хамзат одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально шведский боец чеченского происхождения должен был выйти на ринг с другим американцем – авторитетным бойцом Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзата Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с бразильцем Пауло Костой:

«Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец». Чимаев в ярости от вранья Перейры «Фальшивый пояс, фальшивый тренер, фальшивый боец». Чимаев в ярости от вранья Перейры
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