«Школа». Хамзат Чимаев показал архивное фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками архивной фотографией школьных лет.



«Школа», — подписал фотографию Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, последний поединок Чимаев проводил с представителем США Кевином Холландом. Хамзат одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально шведский боец чеченского происхождения должен был выйти на ринг с другим американцем – авторитетным бойцом Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзата Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с бразильцем Пауло Костой: