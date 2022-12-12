«Новый трек о моей жизни». Александр Емельяненко представил песню «Дядя Саша»

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился с подписчиками новым треком.



«Новый трек о моей жизни. Ссылка для прослушивания на всех актуальных стриминговых площадках», — говорится в сообщении Емельяненко.

Напомним, в последнем поединке Емельяненко сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило по правилам бокса и завершилось победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. В следующем поединке Александр должен встретиться с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.

Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье: