«Новый трек о моей жизни». Александр Емельяненко представил песню «Дядя Саша»
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, где поделился с подписчиками новым треком.
«Новый трек о моей жизни. Ссылка для прослушивания на всех актуальных стриминговых площадках», — говорится в сообщении Емельяненко.
Напомним, в последнем поединке Емельяненко сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило по правилам бокса и завершилось победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. В следующем поединке Александр должен встретиться с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.
Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье:
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