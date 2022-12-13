Коваленко объяснил, как появилась идея боя с Александром Емельяненко

Боец поп-ММА Святослав Коваленко рассказал, как возникла идея провести поединок с соотечественником, звёздным бойцом Александром Емельяненко. Противостояние состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».



«Предложили хороший бой (с Емельяненко. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрели, видимо, что будет интересно смотреть людям. Такого, чтобы кто-то кого-то вызывал, не было. Ну а бой-реванш с Тарасовым можно и потом провести», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.



Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.

Братья Емельяненко спаррингуют в молодости: