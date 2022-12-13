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Емельяненко отреагировал на мнение, что он теряет больше, чем Коваленко, при поражении

Емельяненко отреагировал на мнение, что он теряет больше, чем Коваленко, при поражении
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал мнение, согласно которому он теряет больше, чем его будущий соперник, Святослав Коваленко, в случае поражения. Их бой состоится 16 декабря.

«Такие высказывания я слышу постоянно, перед каждым боем. Потому что я ветеран, ветеран, ветеран. Я даже не помню, с какого года я выступаю в смешанных единоборствах», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

В последнем поединке Емельяненко проиграл соотечественнику Вячеславу Дацику. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.

Братья Емельяненко спаррингуют в молодости:

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