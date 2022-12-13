Емельяненко отреагировал на мнение, что он теряет больше, чем Коваленко, при поражении

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал мнение, согласно которому он теряет больше, чем его будущий соперник, Святослав Коваленко, в случае поражения. Их бой состоится 16 декабря.
«Такие высказывания я слышу постоянно, перед каждым боем. Потому что я ветеран, ветеран, ветеран. Я даже не помню, с какого года я выступаю в смешанных единоборствах», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
В последнем поединке Емельяненко проиграл соотечественнику Вячеславу Дацику. Противостояние проходило по правилам бокса. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.
Братья Емельяненко спаррингуют в молодости:
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