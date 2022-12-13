Коваленко: не буду лететь на Емельяненко. Неразумно на такого тяжеловеса лететь
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Российский боец поп-ММА Святослав Коваленко рассказал о плане на поединок с соотечественником Александром Емельяненко. Бой должен состояться 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Я не люблю бегать от соперников. Я люблю рубиться, а если электричка собьёт… Я пока не могу этого представить, поверить в это. Я настолько уверен, что я всё смогу, что не собираюсь бегать по рингу. Надеюсь, там мои планы не поменяются.
Нет такого, что я прямо полечу. Это неразумно, на такого тяжеловеса прямо лететь. Но не буду избегать боя, могу дать гарантию», – передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Братья Емельяненко спаррингуют в молодости:
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