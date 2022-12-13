А. Емельяненко — о спарринге с Коваленко: абсолютно был не в форме, был вообще никакой
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вспомнил о спарринге с соотечественником, бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. В следующем бою Емельяненко сразится как раз с Коваленко. Противостояние запланировано на 16 декабря. Бой пройдёт в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Конечно, я его запомнил. Я его ещё потом просмотрел. Абсолютно был не в форме, только неделю как приехал, начал тренироваться. У меня килограммов 20 было лишнего веса, был вообще никакой. Не стоит смотреть статистику. Сейчас я в абсолютно других кондициях», — передаёт слова Александра корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Александр Емельяненко: жизнь — полоса прекрасная. Делайте добро:
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