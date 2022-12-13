Александр Емельяненко и Коваленко провели дуэль взглядов. Видео

16 декабря состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого поединок проведут боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и Святослав Коваленко, выступающий в поп-ММА. За несколько дней до спортивного мероприятия Емельяненко и Коваленко провели дуэль взглядов.

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале Александра Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка и завершилось победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, Вячеслав нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.