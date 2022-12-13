Тренер Адесаньи объяснил, почему Чимаев не должен драться за титул UFC в среднем весе
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Тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи Юджин Бэйрман высказался по поводу возможного участия шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева в поединке за титул.
«Чимаев — восходящая звезда UFC, но он ведь буквально ничего не сделал в среднем весе, не зарекомендовал себя. С точки зрения статуса в смешанных единоборствах Адесанья и Перейра на вершине пищевой цепочки. Хамзату же нужно побеждать средневесов, чтобы заслужить бой с одним из двух главных бойцов. Если судить не по политике, а по спортивному принципу, то нужен реванш Адесаньи и Перейры», — цитирует Бэйрмана MMAFighting.
В ноябре в главном поединке UFC 281 Алекс Перейра нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
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