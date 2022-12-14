Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абубакар Нурмагомедов рассказал, что конфликт с Чимаевым исчерпан

Абубакар Нурмагомедов рассказал, что конфликт с Чимаевым исчерпан
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов рассказал, что конфликт с Хамзатом Чимаевым исчерпан.

Бойцы поспорили в социальных сетях в 2021 году после того, как Хамзат Чимаев высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова. В октябре бойцы подрались на турнире UFC 280 после боя Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой.

«У нас уже всё хорошо, мы пожали с ним руки. Сидели в Дубае, встретились все. Пообщались, поговорили, перекусили, подали руки. Бой? Зачем нам драться? Мы соседи. Между братьями-мусульманами не должно быть негативных моментов. Аккуратно поговорили, спокойно разошлись», — цитирует Абубакара «Матч ТВ».

Сообщалось, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров помог уладить конфликт между бойцами.

Новость по теме
Тренер Адесаньи объяснил, почему Чимаев не должен драться за титул UFC в среднем весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022