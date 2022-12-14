Абубакар Нурмагомедов рассказал, что конфликт с Чимаевым исчерпан

Российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов рассказал, что конфликт с Хамзатом Чимаевым исчерпан.
Бойцы поспорили в социальных сетях в 2021 году после того, как Хамзат Чимаев высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова. В октябре бойцы подрались на турнире UFC 280 после боя Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой.
«У нас уже всё хорошо, мы пожали с ним руки. Сидели в Дубае, встретились все. Пообщались, поговорили, перекусили, подали руки. Бой? Зачем нам драться? Мы соседи. Между братьями-мусульманами не должно быть негативных моментов. Аккуратно поговорили, спокойно разошлись», — цитирует Абубакара «Матч ТВ».
Сообщалось, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров помог уладить конфликт между бойцами.
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