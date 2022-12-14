Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан во время тренировочного занятия. Его Хамзат никак не прокомментировал, оставив лишь смайл в виде часов.

Напомним, в последнем поединке Чимаев сражался с бойцом из США Кевином Холландом и одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. В настоящий момент сведений о следующем сопернике Чимаева нет.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым: