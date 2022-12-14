Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото
Поделиться
Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан во время тренировочного занятия. Его Хамзат никак не прокомментировал, оставив лишь смайл в виде часов.
Напомним, в последнем поединке Чимаев сражался с бойцом из США Кевином Холландом и одержал победу, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения. В настоящий момент сведений о следующем сопернике Чимаева нет.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
16:21
-
16:20
-
16:16
-
15:38
-
15:11
-
14:38
-
14:35
-
14:20
-
13:39
-
13:30
-
13:16
-
13:14
-
13:07
-
12:38
-
12:23
-
12:08
-
11:31
-
11:11
-
11:08
-
10:49
-
10:27
-
09:43
-
09:27
-
00:56
-
00:25
- 13 декабря 2022
-
23:51
-
22:56
-
22:36
-
22:14
-
21:28
-
21:17
-
20:43
-
20:30
-
19:53
-
19:44
Партнерский контент