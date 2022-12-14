«Практически во всех организациях подсуживают». Александр Емельяненко — о беспределе судей
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что за время карьеры ему приходилось сталкиваться с судейским беспределом.
«Часто ли встречался с судейским беспределом? Не часто, но было — встречался. Практически, мне кажется, во всех организациях есть такой грешок – подсуживают», – приводит слова Емельяненко MMA Metaratings.
Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.
Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье:
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