«Практически во всех организациях подсуживают». Александр Емельяненко — о беспределе судей

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что за время карьеры ему приходилось сталкиваться с судейским беспределом.

«Часто ли встречался с судейским беспределом? Не часто, но было — встречался. Практически, мне кажется, во всех организациях есть такой грешок – подсуживают», – приводит слова Емельяненко MMA Metaratings.



Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье: