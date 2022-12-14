Василевский назвал фаворита в бою Емельяненко и Коваленко
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке между соотечественниками Александром Емельяненко и Святославом Коваленко, который состоится 16 декабря в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«По сегодняшнему состоянию и мотивации фаворит Коваленко. Для него это реально бой, а для Саши – заработок денег. У него нет огня. Учитывая его не самые лучшие кондиции, ему будет тяжело что-то сделать с Коваленко», – приводит слова Василевского издание «РБ Спорт».
В своём последнем бою, состоявшемся в конце сентября, Емельяненко проиграл в первом раунде соотечественнику Вячеславу Дацику. Поединок прошёл по правилам профессионального бокса.
Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье:
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