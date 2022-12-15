Уэйн Руни заявил о желании провести бой с рэпером KSI. Тот ответил

Популярный британский ютубер и рэпер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI, рассказал, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни хочет провести с ним бой по правилам бокса.
«Забавно — надеюсь, он не будет против, что я это рассказал. Но вот что было – Уэйн Руни вышел со мной на связь, сказав: «Мы должны подраться». Я ответил отказом. Я действительно не хочу этого», — приводит слова рэпера talkSPORT.
Напомним, KSI уже принимал участие в боксёрских боях. В августе этого года он участвовал сразу в двух боксёрских поединках за один вечер, одержав победы в обоих.
Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок:
Ранее чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри рассказал, что Руни будет помогать ему в подготовке к поединку с украинцем Александром Усиком.
- 15 декабря 2022
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