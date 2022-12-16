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«Смотрю вверх — здоровая рама 110 кг». Коваленко — о бое с Александром Емельяненко

«Смотрю вверх — здоровая рама 110 кг». Коваленко — о бое с Александром Емельяненко
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Российский боец Святослав Коваленко, выступающий в поп-ММА, высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Емельяненко. Противостояние состоится сегодня, 16 декабря, в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Ну да, смотрю вверх – такая здоровая рама 110 кг. Но нет, всё нормально. Главное – не какой кузов, главное – какой мотор. А движок нормальный, едем, прорываемся», – приводит слова Коваленко РЕН ТВ.

В последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса. Дацик одержал победу, отправив соперника в нокаут в самом начале встречи.

Александр Емельяненко и Святослав Коваленко обмазали друг друга мороженым:

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