«Смотрю вверх — здоровая рама 110 кг». Коваленко — о бое с Александром Емельяненко

Российский боец Святослав Коваленко, выступающий в поп-ММА, высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Емельяненко. Противостояние состоится сегодня, 16 декабря, в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».



«Ну да, смотрю вверх – такая здоровая рама 110 кг. Но нет, всё нормально. Главное – не какой кузов, главное – какой мотор. А движок нормальный, едем, прорываемся», – приводит слова Коваленко РЕН ТВ.



В последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса. Дацик одержал победу, отправив соперника в нокаут в самом начале встречи.

Александр Емельяненко и Святослав Коваленко обмазали друг друга мороженым: