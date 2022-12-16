Уиттакер: титульный бой Чимаева? UFC постоянно делает странную чушь
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Австралийский боец смешанных единоборств Роберт Уиттакер высказался о том, что Хамзат Чимаев хотел бы получить титульный поединок в среднем весе с Алексом Перейрой.
«Бой Чимаева за титул? UFC постоянно делает такую странную чушь. Я видел и более странную ерунду вокруг чемпионских поясов. Но, возможно, это было бы интересно. На самом деле меня всё это мало волнует, потому что я сейчас думаю только о поединке с Пауло Костой в феврале. И затем я буду охотиться за тем бойцом, который будет владеть поясом», — рассказал Уиттакер в интервью Submission Radio.
Поединок Роберта Уиттакера с Пауло Костой должен пройти на турнире UFC 284, который состоится в Австралии 12 февраля 2023 года.
Действующий чемпион UFC в среднем весе — Алекс Перейра.
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