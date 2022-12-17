Украинский чемпион мира Далакян выступит в шоу Бетербиева 28 января

Промоутерская компания Queensberry объявила о поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) между украинцем Артёмом Далакяном (21-0, 15 KO) и костариканцем Давидом Хименесом (12-0, 9 KO). Встреча состоится 28 января в Лондоне (Великобритания).
Артёму Далакяну 35 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в августе 2011 года и в феврале 2018-го завоевал мировой титул, победив единогласным судейским решением американца Брайана Вилорию. После украинец провёл пять успешных защит.
Давиду Хименесу 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2019 года и все поединки, за исключением одного, провёл на родине против локальных бойцов.
Напомним, в главном бою вечера объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев проведёт обязательную защиту против британца Энтони Ярда.
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