Хамзат Чимаев будет секундантом сына Кадырова на АСА 150
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Шведско-чеченский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, будет секундантом сына главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Эли Кадырова, сообщает «Матч ТВ» с ссылкой на пресс-службу АСА.
16-летний Эли дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах на турнире АСА 150, который пройдёт 23 декабря в Москве.
Соперником Кадырова станет Ислам Акбаров, а сам поединок продлится три раунда.
В активе Хамзата Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед, из них шесть в UFC. Последний поединок Чимаев провёл в сентябре этого года. Боец одержал победу над американцем Кевином Холландом удушающим приёмом в первом раунде.
Новость по темеСын Рамзана Кадырова проведёт бой в ACA 23 декабря в Москве
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