Добер назвал бойца UFC, который может доставить проблемы Махачеву

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер высказал мнение, что его соотечественник Дастин Порье сможет доставить сложности россиянину Исламу Махачеву.

«Думаю, Дастин Порье может доставить ему некоторые проблемы. Это был бы близкий бой. Мне и вправду кажется, что IQ в этом поединке стал бы решающим фактором. Но как мне кажется, в ближайшее время Ислам никому не проиграет.

У Алекса Волкановски будут определённые шансы, однако между ними будет колоссальная разница в габаритах. И как обычно, полагаю, Ислам всех удивит», – сказал Добер на канале James Lynch в YouTube.

Напомним, поединок между Махачевым и австралийцем Александром Волкановски состоится на турнире UFC 284. Спортивное шоу пройдёт в Австралии в феврале следующего года.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: