Рой Джонс объяснил, чего не хватает Усику для победы над Фьюри

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американский боксёр Рой Джонс поделился мнением о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Я должен выбрать Тайсона Фьюри, но не поймите меня неправильно, Усик тоже очень хорош. Если бы он был более взрывным боксёром и сочетал это качество с ударной мощью, то всё вполне могло бы сложиться по-другому. Но без этого я не могу представить, как он выигрывает у Фьюри, ведь тот слишком большой», — поделился Джонс в интервью на YouTube-канале iD Boxing.
Поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком может состояться в начале 2023 года.
На счету Усика 20 побед в 20 поединках в профессиональном боксе. Тайсон Фьюри одержал 33 победы в 34 боях, один поединок завершился ничьей.
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