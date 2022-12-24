Спенс считает, что его тренер мог бы вывести Джошуа на топ-уровень

Американский непобеждённый боксёр Эррол Спенс предполагает, что его тренер Деррик Джеймс смог бы помочь британскому супертяжеловесу Энтони Джошуа выйти на топ-уровень.
«У них бы вышла замечательная команда. Я не обещаю, что Деррик обязательно вывел бы Эй Джея на другой уровень, но он бы точно помог ему и с защитой, и с тем, как правильно атаковать. Он бы создал для него комфортные условия. Когда ты хочешь поработать над навыками в обороне, то этот комфорт необходим. Тогда ты раскованно выбрасываешь удары, но при этом остаёшься сфокусированным. Со стороны кажется, что Джошуа психологически сломался, но с Джеймсом у него есть возможность выйти на топ-уровень», — рассказал Спенс в интервью ESNews.
Последний бой Энтони Джошуа провёл с Александром Усиком в августе и проиграл раздельным решением судей.
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