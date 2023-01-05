Сэндхаген сделал прогноз на бой Махачев — Волкановски

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Я буду болеть за Волкановски, но не потому, что мне не нравится Ислам, а потому, что нравится Алекс. Мне нравится, что он пытается воспользоваться возможностью стать двойным чемпионом. Мне кажется, он может удивить. Помню, как он дрался с Мендесом или Альдо и ему провели тейкдаун, а он быстро встал. Меня поразило то, как мощно это было.
Полагаю, что в борьбе Волкановски лучше, чем думают люди. Я не думаю, что у Махачева будет эффективный контроль в партере, уверен, что Алекс заберёт несколько раундов», — приводит слова Сэндхагена MiddleEasy.
Бой Махачева с Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.
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