Сэндхаген сделал прогноз на бой Махачев — Волкановски

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.



«Я буду болеть за Волкановски, но не потому, что мне не нравится Ислам, а потому, что нравится Алекс. Мне нравится, что он пытается воспользоваться возможностью стать двойным чемпионом. Мне кажется, он может удивить. Помню, как он дрался с Мендесом или Альдо и ему провели тейкдаун, а он быстро встал. Меня поразило то, как мощно это было.



Полагаю, что в борьбе Волкановски лучше, чем думают люди. Я не думаю, что у Махачева будет эффективный контроль в партере, уверен, что Алекс заберёт несколько раундов», — приводит слова Сэндхагена MiddleEasy.



Бой Махачева с Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.

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