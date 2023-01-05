Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сэндхаген сделал прогноз на бой Махачев — Волкановски

Сэндхаген сделал прогноз на бой Махачев — Волкановски
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Я буду болеть за Волкановски, но не потому, что мне не нравится Ислам, а потому, что нравится Алекс. Мне нравится, что он пытается воспользоваться возможностью стать двойным чемпионом. Мне кажется, он может удивить. Помню, как он дрался с Мендесом или Альдо и ему провели тейкдаун, а он быстро встал. Меня поразило то, как мощно это было.

Полагаю, что в борьбе Волкановски лучше, чем думают люди. Я не думаю, что у Махачева будет эффективный контроль в партере, уверен, что Алекс заберёт несколько раундов», — приводит слова Сэндхагена MiddleEasy.

Бой Махачева с Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.

Новость по теме
Дариуш: верю, что Махачев победит Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023