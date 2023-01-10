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Имавов подерётся со Стриклендом вместо Гастелума. Весовая категория тоже изменилась

Имавов подерётся со Стриклендом вместо Гастелума. Весовая категория тоже изменилась
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Американец Келвин Гастелум выбыл из главного поединка с французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдина Имавова на турнире UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе из-за травмы на лице.

Шон Стрикленд вышел на бой на коротком уведомлении и сразится с Имавовым. Поединок останется пятираундовым, но теперь будет проводиться на весовую категорию выше, в полутяжелом дивизоне.

В последнем поединке Имавов одержал победу над американцем Хоакином Бакли. Встреча прошла на турнире UFC Fight Night в Париже (Франция) и продлилась все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Нассурдину. Для французского бойца эта победа стала 12-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях.

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