Гастелум выступил с заявлением после отмены боя с Имавовым

Американец Келвин Гастелум высказался по поводу своего снятия с боя против французского бойца дагестанского происхождения Нассурдина Имавова.

«Я крайне разочарован, если не сказать больше. Не так я хотел начать 2023 год. Я работал, не покладая рук, боролся со многими противниками и был готов устроить адское шоу в эти выходные. Я приношу извинения Имавову, его лагерю, а также UFC и всем фанатам», — написал Гастелум в социальных сетях.

Шон Стрикленд выйдет на бой на коротком уведомлении и сразится с Имавовым. Поединок останется пятираундовым, но теперь будет проводиться на весовую категорию выше, в полутяжёлом дивизионе.

Отметим, что изначально Гастелум и Имавов должны были сразиться в апреле этого года на турнире UFC 273, но из-за проблем с визой у Нассурдина бой был отменён.