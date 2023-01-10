«Какая же грязь». Макгрегор раскритиковал Гастелума за снятие с боя с Имавовым

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на новость о снятии Келвина Гастелума с боя с Нассурдином Имавовым.
Гастелум снялся с поединка, который должен был возглавить турнир UFC Fight Night 217 15 января. Шон Стрикленд принял бой на коротком уведомлении и сразится с Имавовым, но в полутяжёлом весе.
«Какая же это грязь. Стафилококк на всё лицо. У него здоровая дыра на лице, чёрт возьми! Это второй раз, когда он пытается выступить в таком состоянии. Какого чёрта? Почисть свои маты, помойся сам. Сходи к врачу!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
Нассурдин Имавов свой последний бой провёл с Хоакином Бакли на турнире UFC Fight Night в Париже и одержал победу единогласным решением судей.
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