Стрикленд: если я нравлюсь каким-то людям, то с ними что-то не так

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд, начавший подготовку к поединку с французом Нассурдином Имавовым, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США), иронично высказался о своей потенциальной фанатской аудитории.

«Позвольте мне кое-что сказать, ребята. Если я вам нравлюсь, это кое-что говорит о вас. Вы должны посмотреть в чёртово зеркало и понять, что вы намного лучше. Потому что если я нравлюсь вам, то с вами что-то не так», – сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Напомним, изначально Имавов должен был драться с американцем Келвином Гастелумом, однако последний отказался от выступления. Поединок со Стриклендом пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг).