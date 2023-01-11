Стрикленд: если я нравлюсь каким-то людям, то с ними что-то не так
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Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд, начавший подготовку к поединку с французом Нассурдином Имавовым, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США), иронично высказался о своей потенциальной фанатской аудитории.
«Позвольте мне кое-что сказать, ребята. Если я вам нравлюсь, это кое-что говорит о вас. Вы должны посмотреть в чёртово зеркало и понять, что вы намного лучше. Потому что если я нравлюсь вам, то с вами что-то не так», – сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Напомним, изначально Имавов должен был драться с американцем Келвином Гастелумом, однако последний отказался от выступления. Поединок со Стриклендом пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг).
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