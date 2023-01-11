Стрикленд — о бое с Имавовым на дивизион выше: я усердно готовлюсь, ем пиццу
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Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд, готовящийся к поединку с французом Нассурдином Имавовым, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США), иронично высказался о том, что встреча пройдёт в лимите полутяжёлого веса (до 93 кг).
«Я усердно тренировался для этого боя, чуваки, и мне нужно съесть чёртову пиццу. И я собираюсь потанцевать. Вы увидите, как обрушатся чёртовы удары. Возможно, вы увидите даже чёртов тейкдаун. Возможно… если повезёт.
Да, чёрт возьми, погнали. Моё кардио будет в порядке, ребята. Может, бой и не продлится пять раундов», – сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу The Schmo.
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