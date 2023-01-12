Роман Копылов оценил перспективы Минеева в UFC
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов, имеющий опыт спаррингов со звёздным соотечественником Владимиром Минеевым, оценил его перспективы в сильнейшей организации мира.
«Владимир – чемпион AMC Fight Nights, а это о многом говорит, он выигрывал у очень сильных ребят. Я думаю, что очень хорошие шансы были бы у него в UFC. Наверное, они не смогут предложить ему гонорары, которые он хочет», – приводит слова Копылова издание MMA.Metaratings.ru.
В своём последнем бою Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса, поединок прошёл по правилам кикбоксинга. Последний бой по правилам MMA россиянин провёл в октябре 2021 года, остановив в третьем раунде соотечественника Магомеда Исмаилова.
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