Роман Копылов оценил перспективы Минеева в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов, имеющий опыт спаррингов со звёздным соотечественником Владимиром Минеевым, оценил его перспективы в сильнейшей организации мира.

«Владимир – чемпион AMC Fight Nights, а это о многом говорит, он выигрывал у очень сильных ребят. Я думаю, что очень хорошие шансы были бы у него в UFC. Наверное, они не смогут предложить ему гонорары, которые он хочет», – приводит слова Копылова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою Минеев нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса, поединок прошёл по правилам кикбоксинга. Последний бой по правилам MMA россиянин провёл в октябре 2021 года, остановив в третьем раунде соотечественника Магомеда Исмаилова.