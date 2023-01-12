Стрикленд — о бое с Имавовым: французы лучшие в том, чтобы сдаваться
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Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд поделился ожиданиями от поединка с французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.
«Даже не буду пытаться произнести его имя. Давайте будем называть просто «французик». А французы лучшие в том, чтобы сдаваться. Не смотрел много его боёв, но знаю, что любит зарубиться. Но он всё равно француз, а у них за плечами большая история трусости. Возможно, он хочет доказать обратное. Но всё же о французах я знаю только то, что они хороши в том, чтобы заводить романы, сдаваться и проигрывать бои. Посмотрим, может быть, он окажется другим», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.
Бой Стрикленда с Имавовым возглавит турнир UFC Fight Night 217, который пройдёт 15 января в Лас-Вегасе.
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