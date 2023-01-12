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Стрикленд: Имавов испортил мне поездку на сноуборде. Прощу его после победы

Стрикленд: Имавов испортил мне поездку на сноуборде. Прощу его после победы
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Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд, готовящийся к поединку с французом Нассурдином Имавовым, рассказал о своей подготовке к бою.

«Второй день в лагере, мне это нравится. Ощущения такие, будто подготовка и не заканчивалась, один долгий лагерь. Я готов к бою, да, чувствую себя хорошо. Тренируемся усердно. Я много катался на мотоцикле и сноуборде – думаю, я применю эти навыки в поединке с Имавовым, так что всё будет хорошо, вы увидите совершенно другого парня. В последние несколько дней мы начали всё заново. Я вернулся в клетку и работал над всеми вещами, которые не сделал в прошлом бою, так что у меня был долгий и тяжёлый грёбаный лагерь. Когда сообщили об этом поединке, я планировал поездку на сноуборде. Ты, Имавов, испортил мне поездку, но я заработаю грёбаных денег, так что, думаю, я прощу тебя. После того как побью», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

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