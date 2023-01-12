Имавов считает болтовню Стрикленда своей единственной проблемой перед боем

Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов заявил, что болтовня его соперника Шона Стрикленда является главной проблемой перед поединком.
«Что у Стрикленда лучше, чем у Гастелума? Он много болтает, это единственная проблема. Думаю, мне следует быть осторожным в высказываниях. А он просто много болтает. Я слышал, что он уже разговаривал с вами, ребята, так что я очень взволнован. Немного грустно, что бой с Гастелумом сорвался, но я могу подняться в рейтинге, когда выиграю бой», — сказал Имавов на пресс-конференции перед боем.
Бой Шона Стрикленда с Нассурдином Имавовым возглавит турнир UFC Fight Night 217, который пройдёт 15 января в Лас-Вегасе. Имавов изначально должен был встретиться с Келвином Гастелумом, но тот снялся с поединка.
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