Боец UFC Копылов предположил, что будет с командой Хабиба после его решения отойти от ММА

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории UFC, рассказал, как сокращение активности бывшего чемпиона промоушена Даны Уайта Хабиба Нурмагомедова в ММА отразится на бойцах его команды. По мнению Копылова, снижение вовлечённости Хабиба в смешанные единоборства не особо скажется на команде.
«Я не думаю, что это особо отразится, потому что ребята все опытные, все уже добились определённых успехов в этом спорте. Всё равно Хабиб дома будет рядом с ними и всегда будет поддерживать связь. Думаю, с этим у них проблем не будет», – приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.
Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.
«Жизнь коротка». Хабиб Нурмагомедов поделился новым видео:
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