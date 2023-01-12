Копылов предположил, почему Минеев не перешёл в UFC

Российский боец UFC Роман Копылов, выступающий в средней весовой категории, предположил, каких успехов мог бы добиться в UFC его соотечественник, боец ММА Владимир Минеев. По мнению Копылова, Минеев не выступает в лиге Даны Уайта, потому что не получил гонорары, которые бы его удовлетворили.
«Владимир – чемпион Fight Nights, что говорит о многом. Он побеждал многих сильных ребят, поэтому в UFC у него были бы очень хорошие шансы. Наверное, проблема только в том, что они не могут предложить ему гонорары, которые он хочет», – приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.
В общей сложности в активе Минеева в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один раз поединок с его участием завершился вничью.
Загорский: Минеев против Родригеса — грандиозный бой:
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