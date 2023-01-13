Пунахеле Сориано оказался на 240 граммов тяжелее Романа Копылова

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов успешно сделал вес перед своим поединком с Пунахеле Сориано на турнире UFC Вегас 67.



По итогам взвешивания Копылов на весах показал чистые 185 фунтов, что в переводе на килограммы составляет 83,9 кг.



Что касается Сориано, то он на весах показал 84,14 кг. Он оказался на 240 граммов тяжелее россиянина.



Напомним, в главном поединке сойдутся средневес Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, а также представитель США Шон Стрикленд, ради которого бой будет перенесён в полутяжёлый вес. Основной кард откроет поединок брата Хабиба Умара Нурмагомедова (15-0), выступающего в легчайшем весе. Затем средневес Роман Копылов пройдёт проверку на прочность американцем Пунахеле Сориано.