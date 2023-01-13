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Взвешивание UFC Вегас 67: Стрикленд оказался тяжелее Имавова

Взвешивание UFC Вегас 67: Стрикленд оказался тяжелее Имавова
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В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 67. В главном поединке сойдутся средневес Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, а также представитель США Шон Стрикленд.

Основной кард откроет поединок брата Хабиба Умара Нурмагомедова (15-0), выступающего в легчайшем весе. Затем средневес Роман Копылов пройдёт проверку на прочность американцем Пунахеле Сориано.

По итогам церемонии взвешивания Стрикленд оказался более чем на 4 кг тяжелее своего соперника.

UFC Вегас 67. Взвешивание

Основной кард

Нассурдин Имавов (88 кг) — Шон Стрикленд (92,53 кг)
Дэн Иге (66 кг) — Дэймон Джексон (66 кг)
Роман Копылов (83,91 кг) — Пунахеле Сориано (84,14 кг)
Ракель Пеннингтон (61,46 кг) — Кетлен Виейра (61,69 кг)
Раони Барселос (61,23 кг) — Умар Нурмагомедов (61,23 кг)

Предварительный кард

Абдул Разак Альхассан (84,14 кг) — Клаудио Рибейро (83,01 кг)
Ник Фиори (70,31 кг) — Матеуш Рембецки (70,53 кг)
Джавид Башарат (61,69 кг) — Матеус Мендонса (61,01 кг)
Карлос Эрнандес (56,7 кг) — Аллан Насименто (56,93 кг)
Ник Агирре (66 кг) — Дэн Аргета (66,22 кг)
Джимми Флик () — Чарльз Джонсон (57,15 кг)
Присцила Кашоэйра (126) — Сиджара Юбэнкс (не пришла на взвешивание) — бой отменён.

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