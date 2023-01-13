Взвешивание UFC Вегас 67: Стрикленд оказался тяжелее Имавова

В Лас-Вегасе (США) состоялась официальная церемония взвешивания турнира UFC Вегас 67. В главном поединке сойдутся средневес Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, а также представитель США Шон Стрикленд.



Основной кард откроет поединок брата Хабиба Умара Нурмагомедова (15-0), выступающего в легчайшем весе. Затем средневес Роман Копылов пройдёт проверку на прочность американцем Пунахеле Сориано.



По итогам церемонии взвешивания Стрикленд оказался более чем на 4 кг тяжелее своего соперника.



UFC Вегас 67. Взвешивание



Основной кард



Нассурдин Имавов (88 кг) — Шон Стрикленд (92,53 кг)

Дэн Иге (66 кг) — Дэймон Джексон (66 кг)

Роман Копылов (83,91 кг) — Пунахеле Сориано (84,14 кг)

Ракель Пеннингтон (61,46 кг) — Кетлен Виейра (61,69 кг)

Раони Барселос (61,23 кг) — Умар Нурмагомедов (61,23 кг)



Предварительный кард



Абдул Разак Альхассан (84,14 кг) — Клаудио Рибейро (83,01 кг)

Ник Фиори (70,31 кг) — Матеуш Рембецки (70,53 кг)

Джавид Башарат (61,69 кг) — Матеус Мендонса (61,01 кг)

Карлос Эрнандес (56,7 кг) — Аллан Насименто (56,93 кг)

Ник Агирре (66 кг) — Дэн Аргета (66,22 кг)

Джимми Флик () — Чарльз Джонсон (57,15 кг)

Присцила Кашоэйра (126) — Сиджара Юбэнкс (не пришла на взвешивание) — бой отменён.