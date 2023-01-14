«Огромная благодарность моим братьям». Умар Нурмагомедов показал фото весогонки

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, показал подписчикам фото, сделанное во время весогонки.



«Огромная благодарность моим братьям. Выдержали мой поток негатива и жалоб, и помогли сгонять вес. Пусть тот, кто жалуется, что время летит быстро, сгоняет вес. Увидишь, как медленно оно будет идти. Я в весе», — написал Нурмагомедов под фото на своей странице в социальной сети.

Умар Нурмагомедов

На предстоящем турнире UFC Fight Night 217, который пройдёт 15 января, Усман Нурмагомедов встретится с бразильским бойцом Раони Барселосом.



В своём последнем поединке Нурмагомедов в июне прошлого года встретился с американцем Натаном Манессом и одержал победу единогласным решением судей. Всего у российского бойца 15 побед в 15 боях.