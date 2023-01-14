«Думаю, я чуть не умер». Соперник Копылова по UFC Вегас 67 рассказал о борьбе с инфекцией

Американский боец смешанных единоборств Пунахеле Сориано рассказал, как боролся с тяжёлой инфекцией, и считал, что может умереть от неё.



«На самом деле я никому об этом не рассказывал, но мне было очень плохо. Думаю, я чуть не умер. У меня был опоясывающий лишай, который перешёл во флегмону на лице, под сердцем. Я попал в отделение неотложной помощи, мне давали антибиотики. Я лежал на диване и мне казалось, что меня душат. Про себя подумал, что это может быть та ночь, после которой я не проснусь. Но я проснулся», — рассказал Сориано на пресс-конференции.



Поединок Пунахеле Сориано с российским бойцом Романом Копыловым пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67 в ночь на 15 января.