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Журнал The Ring назвал лучший бой 2022 года в боксе

Журнал The Ring назвал лучший бой 2022 года в боксе
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Авторитетное издание The Ring подвело итоги 2022 года. Так, в номинации «Бой года» победил поединок за звание регулярного чемпиона WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) между британцем Ли Вудом (25-2, 15 KO) и ирландцем Майклом Конланом (16-0, 8 KO), состоявшийся 13 марта в Ноттингеме (Великобритания).

Конлан, бронзовый призёр Олимпиады-2012, вёл на судейских карточках, отметившись нокдауном на старте встречи, однако проиграл техническим нокаутом за полторы минуты до окончания поединка, потерпев первое поражение в карьере.

Для 33-летнего Ли Вуда победа стала первой защитой чемпионского титула и крупнейшим достижением в карьере.

Ранее стало известно, что чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол стал «Боксёром года» по версии The Ring.

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