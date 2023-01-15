Барселос: бой с Умаром Нурмагомедовым — шанс изменить жизнь и карьеру

Боец UFC Раони Барселос поделился ожиданиями от поединка против россиянина Умара Нурмагомедова.
«Я очень рад с ним подраться. Он имеет имя, узнаваем в нашем кругу. Кроме того, он ещё никогда не проигрывал. Мне нужно драться именно с такими соперниками. Я слишком долго бился с дебютантами и ноунеймами. Этот бой может изменить мою жизнь и карьеру, поэтому я счастлив», — цитирует Барселоса MMA Fighting.
Поединок Умара Нурмагомедова и Раони Барселоса пройдёт в ночь на 15 января в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217. Оба бойца успешно прошли процедуру взвешивания перед боем и показали нужный вес.
На счету Умара Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин входит в топ-15 рейтинга легчайшего дивизиона UFC.
- 15 января 2023
-
00:30
-
00:26
-
00:14
- 14 января 2023
-
23:50
-
23:26
-
22:55
-
22:53
-
21:58
-
21:55
-
21:17
-
20:57
-
20:05
-
19:33
-
19:04
-
18:10
-
17:57
-
17:41
-
16:50
-
15:54
-
14:57
-
14:31
-
13:37
-
12:52
-
11:56
-
11:15
-
11:13
-
10:23
-
09:41
-
09:15
-
00:50
- 13 января 2023
-
23:21
-
21:56
-
21:08
-
20:53
-
20:29