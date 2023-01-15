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Барселос: бой с Умаром Нурмагомедовым — шанс изменить жизнь и карьеру

Барселос: бой с Умаром Нурмагомедовым — шанс изменить жизнь и карьеру
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Боец UFC Раони Барселос поделился ожиданиями от поединка против россиянина Умара Нурмагомедова.

«Я очень рад с ним подраться. Он имеет имя, узнаваем в нашем кругу. Кроме того, он ещё никогда не проигрывал. Мне нужно драться именно с такими соперниками. Я слишком долго бился с дебютантами и ноунеймами. Этот бой может изменить мою жизнь и карьеру, поэтому я счастлив», — цитирует Барселоса MMA Fighting.

Поединок Умара Нурмагомедова и Раони Барселоса пройдёт в ночь на 15 января в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 217. Оба бойца успешно прошли процедуру взвешивания перед боем и показали нужный вес.

На счету Умара Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Россиянин входит в топ-15 рейтинга легчайшего дивизиона UFC.

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