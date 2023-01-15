Умар Нурмагомедов хочет провести следующий бой 4 марта

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что готов провести бой 4 марта 2023 года.



«Я вернусь 4 марта. Я здесь, парни, я готов драться с кем угодно в эту дату. Мой отец, Хабиб, мои однокомандники, они все со мной. Дайте мне бой 4 марта», — сказал Умар Нурмагомедов после боя.



Напомним, на турнире UFC Вегас 67 состоялся поединок Умара Нурмагомедова с Раони Барселосом.



Бой завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде. Для россиянина эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.



В главном поединке турнира встретятся Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд. Также в рамках основного карда Роман Копылов проведёт бой с американцем Пунахеле Сориано.