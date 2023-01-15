Умар Нурмагомедов извинился за то, что добивал Барселоса на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал победу над бразильцем Раони Барселоса на турнире UFC Вегас 67. Россиянин победил своего соперника нокаутом в первом раунде. После мощного удара Умар кинулся добивать соперника.

«Я извиняюсь за то, что добивал соперника. Я думал, что просто сбил его с ног. Добивал на автомате. Я не хотел принести ему вред», — сказал Нурмагомедов после боя.

Для Умара эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

В главном поединке турнира UFC Вегас 67 встретятся Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд. Также в рамках основного карда Роман Копылов проведёт бой с американцем Пунахеле Сориано.

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