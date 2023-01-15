Копылов – о победе над Сориано: только дальняя рука у него была опасна
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов прокомментировал победу над американцем Пунахеле Сориано на турнире UFC Вегас 67.
«Начало было сложное. Но потом была установка от моего тренера, и результат не заставил себя долго ждать. При всём уважении к моему сопернику, только дальняя рука у него была опасна. Мы решили сделать грамотно, уходить от неё и делать свою работу. Когда бил лоу-кики, не было видно, что он шокирован. Но когда попадал по телу, видел, как ему больно.
Думаю, что UFC продлит мне контракт, буду радовать вас и дальше! Огромное спасибо моей команде, тренерам, секундантам», — сказал Копылов после боя.
Копылов одержал 10-ю победу в смешанных единоборствах при двух победах.
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