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Ислам Махачев поздравил Умара Нурмагомедова с первым нокаутом в UFC

Ислам Махачев поздравил Умара Нурмагомедова с первым нокаутом в UFC
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В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В основном карде состоялся поединок Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе, с Раони Барселосом. Бой завершился победой Нурмагомедова нокаутом в первом раунде.

После окончания поединка действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев поздравил Нурмагомедова с победой.

«Он будет чемпионом. Поздравляю, братишка», — написал Махачев в одной из социальных сетей.

Напомним, для Умара Нурмагомедова эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

Титульный бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) на турнире UFC 284.

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