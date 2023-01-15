Умар Нурмагомедов: не сразу понял, что финишировал этого парня

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал об эмоциях после победы над представителем Бразилии Раони Барселосом на турнире UFC Вегас 67. Напомним, что россиянин победил своего соперника нокаутом в первом раунде. После мощного удара Умар кинулся добивать оппонента.
«Это было сумасшествие. Сейчас я уже успокоился, но в клетке эмоции были невероятными. Не сразу понял, что происходит: ведь я финишировал этого парня. Плана нокаутировать не было, думал, будем драться все три раунда.
Не тренировал такой удар специально. Иногда твоё тело самое использует навыки, вот зачем нужно тренироваться больше всех и тогда вы станете чемпионом», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Для 27-летнего уроженца Хасюварта эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.
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