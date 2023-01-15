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Умар Нурмагомедов: не сразу понял, что финишировал этого парня

Умар Нурмагомедов: не сразу понял, что финишировал этого парня
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов рассказал об эмоциях после победы над представителем Бразилии Раони Барселосом на турнире UFC Вегас 67. Напомним, что россиянин победил своего соперника нокаутом в первом раунде. После мощного удара Умар кинулся добивать оппонента.

«Это было сумасшествие. Сейчас я уже успокоился, но в клетке эмоции были невероятными. Не сразу понял, что происходит: ведь я финишировал этого парня. Плана нокаутировать не было, думал, будем драться все три раунда.

Не тренировал такой удар специально. Иногда твоё тело самое использует навыки, вот зачем нужно тренироваться больше всех и тогда вы станете чемпионом», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Для 27-летнего уроженца Хасюварта эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Он не потерпел ни одного поражения.

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