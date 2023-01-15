Умар Нурмагомедов: в 2024 году обязательно стану чемпионом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что в следующем году обязательно будет чемпионом. Подобное заявление россиянин сделал после победы над бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Вегас 67



«Никто не может со мной драться, даже этот парень Рики Симон. Он говорит про меня, мол, кто это? Я здесь, Рики, а ты где? Я буду чемпионом, а ты останешься восьмым номером рейтинга.



Хотел бы я в следующем бою подраться с Симоном? Нет, не хочу. Мне нужен другой человек. Это будет в марте, надеюсь. С кем? С кем-нибудь, мне без разницы, но не с Симоном. Не хочу давать ему шанс.



Будет хорошо, если по итогам 2023 года у меня будет четыре поединка. Три или четыре. Думаю, в 2024 году я обязательно стану чемпионом», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Для российского бойца эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Примечательно, что он не потерпел ни одного поражения.